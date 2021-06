Mare più bello d’Italia 2021: Maremma Toscana in testa alla classifica

La Maremma raggiunge il primo posto della classifica Legambiente-Touring club sulle migliori spiagge della Penisola.

Al secondo posto della classifica “Il mare più bello” si piazza l’Ogliastra, con il comprensorio di Baunei, in provincia di Nuoro. Terzo posto al Cilento antico, in provincia di Salerno.

Queste tre località si aggiudicano il punteggio massimo: cinque vele. Ottimo piazzamento anche per il comprensorio Costa d’Argento e Isola del Giglio e per il lago dell’Accesa.

Il comprensorio Maremma toscana, con il Comune di Castiglione della Pescaia come capofila, che comprende i comuni di Grosseto, Follonica e Scarlino, e il comprensorio Costa d’Argento e Isola del Giglio, guidato invece dal Comune di Isola del Giglio e comprendente i Comuni di Capalbio, Orbetello, Magliano in Toscana e Monte Argentario, possono contare entrambi sul valore aggiunto del Parco della Maremma, elemento di grande rilevanza nella tutela e salvaguardia del territorio.

La ventunesima edizione, presentata oggi in diretta streaming con la partecipazione del ministro per le disabilità Erika Stefani, esce dopo un anno e mezzo di pandemia che ci ha dimostrato la fragilità di un sistema complesso e stressato come quello che abbiamo messo in piedi. Urgono nuove strategie che facciano leva sui temi della sostenibilità, temi che, da sempre, sono tra i principi ordinatori della guida di Legambiente e Touring Club Italiano. Il Mare più bello 2021 propone il racconto di 45 tra le più belle zone balneari del nostro Paese selezionate fra i 98 comprensori turistici valutati sulla base dei dati raccolti da Legambiente sulle caratteristiche ambientali e la qualità dell’ospitalità. Riconoscimenti di rilievo anche per Sardegna, Puglia, Campania e Sicilia.

Nel complesso sono 98 i comprensori turistici inseriti in classifica da Legambiente e Touring Club Italiano e valutati in base ai dati sulla gestione dei servizi da parte delle amministrazioni locali e la qualità del territorio (presenza di aree protette marine o terrestri) e integrando queste informazioni con le valutazioni espresse dai circoli locali dell’associazione e dall’equipaggio della Goletta Verde. Il giudizio attribuito a ciascun comprensorio va dalle Cinque Vele assegnate ai migliori fino a Una Vela per i territori che comunque raggiungono la sufficienza dei voti. I parametri sono divisi in due principali categorie: qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi. La scelta degli indicatori e la loro attribuzione a differenti macroaree ha tenuto conto di requisiti chiave, definiti in ambito europeo con il contributo della rete delle ecolabel che seguono i criteri del progetto Life “Visit”.

La guida dedica una sezione alle località regine del turismo lacustre. In questo caso è il Trentino-Alto Adige la regione al top per numero di comprensori tra i primi classificati, con ben tre laghi su sei a Cinque Vele: il lago di Molveno, quello di Fiè e quello di Monticolo. Cinque Vele anche per il lago dell’Accesa in Toscana, quello di Avigliana Grande in Piemonte, il lago del Mis in Veneto e la riva occidentale del lago di Garda.

“Vedere il comprensorio della Maremma toscana con capofila il Comune di Castiglione della Pescaia in vetta alla classifica – ha dichiarato Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente –, il comprensorio Costa d’Argento e Isola del Giglio e il lago dell’Accesa nella classifica dei laghi, raggiungere un piazzamento di rilievo è per noi un orgoglio territoriale, ma non solo: questo traguardo significa che stiamo andando nella giusta direzione anche sotto il profilo ambientale e della sostenibilità. In questi anni, sono state molte le sinergie che ci hanno visiti al fianco delle località costiere con lo scopo comune di stare dalla parte dell’ambiente e fronteggiare la crisi climatica con azioni concrete e ogni anno più incisive. Continueremo a pungolare e sollecitare le amministrazioni costiere della Maremma sul rispetto dei parametri ambientali e sulla questione dei rifiuti in particolare, consapevoli che tanto c’è ancora da fare, ma molto è stato fatto per raggiungere obbiettivi significativi. Comunque questa costanza di intenzione e azione è stata molto efficace ed ha premiato una terra che ha tutte le carte in regola per diventare modello di sostenibilità in Italia e in Europa. I comprensori premiati dimostrano che fare turismo sostenibile è possibile quando a guidare i territori sono amministrazioni in grado di mettere in atto politiche determinate a invertire la rotta ponendo davvero al centro le tematiche ecologiche“.

“Nonostante la crisi pandemica – ha concluso Gentili –, la Maremma e la Toscana hanno dato dimostrazione di poter continuare a contare sul turismo come principale leva economica all’insegna di una ripresa in chiave green, come indicato dalla comunità europea. Adesso è fondamentale lavorare incessantemente insieme per una gestione sempre più integrata della costa con la sostenibilità ambientale al centro”.

Nel corso della presentazione è stato fatto un focus sul vero e proprio boom dei temi dell’accessibilità e sostenibilità che sta interessando il comparto degli stabilimenti balneari. Grazie alla collaborazione fra Legambiente, Turisti per caso, la rivista Mondo Balneare e Village 4 All, società specializzata nella consulenza e supporto alle strutture turistiche sul tema dell’accessibilità, sono state raccolte con l’iniziativa “Cercasi spiagge accessibili” nei mesi scorsi, centinaia di segnalazioni da parte di utenti e imprenditori del settore sugli stabilimenti considerati più accessibili. Si è provveduto a selezionare anche in questo caso le migliori esperienze che sono state raccontate nel corso della conferenza stampa, a cominciare da quelle presenti sulla spiaggia di Bibione, un litorale da tempo plastic e smoke free che ha sposato la causa dell’accessibilità, dalle storiche esperienze sul litorale della Versilia e dal racconto della definizione della Prassi Uni che ha fissato, caso unico in Europa, le linee guida per gli stabilimenti accessibili e sostenibili.

L’evento è stata, inoltre, l’occasione per presentare l’iniziativa di Legambiente “Lidi amici delle tartarughe“, che prevede il riconoscimento di un apposito vessillo a quegli stabilimenti che si impegnano ad adottare, attraverso la firma di un disciplinare, alcune regole tartafriendly (ad esempio pulizia spiagge manuale, riduzione inquinamento acustico e luminoso in ore notturne, distribuzione materiali informativi, collaborazione con centri recupero tartarughe marine). Dal prossimo anno, l’iniziativa verrà estesa ai Comuni e alle località costiere, con modalità diverse, e l’edizione 2022 della Guida presenterà così anche le amministrazioni amiche delle tartarughe marine.

Classifica Cinque Vele – Mare

Posizione 2021 Regione Comprensorio 1 Toscana Maremma Toscana (Gr) 2 Sardegna Baunei (Nu) 3 Campania Cilento Antico (Sa) 4 Sardegna Litorale di Chia (Sud Sardegna) 5 Toscana Isola di Capraia (Li) 6 Sardegna Baronia di Posada e Parco di Tepilora (Nu) 7 Sicilia Isola di Salina 8 Sardegna Gallura costiera e Amp Capo Testa (Ss) 9 Toscana Costa d’Argento e Isola del Giglio (Gr) 10 Liguria Cinqueterre (Sp) 11 Puglia Alto Salento Jonico (Le) 12 Puglia Alto Salento Adriatico (Le) 13 Basilicata Costa di Maratea 14 Sardegna Planargia (Or) 15 Campania Costa del Mito, Amp Costa degli Infreschi e della Masseta (Sa) 16 Sardegna Golfo di Oristano e AMP Penisola del Sinis – Isola di Maldiventre 17 Sicilia Pantelleria (Tp) 18 Puglia Tremiti

Classifica Cinque Vele – Laghi