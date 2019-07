Clandestini si aggirano con fare sospetto nella via: scoperti dai Carabinieri, saranno espulsi

Questa mattina, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga e dell’immigrazione clandestina, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Grosseto hanno denunciato in stato di libertà due cittadini marocchini, con alle spalle precedenti reati in materia di stupefacenti, responsabili di violazione delle norme sull’immigrazione.

Mentre stavano transitando in via Vivaldi, a Grosseto, i militari dell’Arma hanno controllato i due uomini, che si aggiravano in zona con fare sospetto, li hanno perquisiti e, quindi, li hanno sottoposti a fotosegnalamento.

Al termine degli accertamenti è emerso che i due uomini non avevano ottemperato all’ordine di espulsione ed uno dei due aveva anche fornito false generalità, dichiarandosi minorenne.

Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Grosseto e sottoposti ad una nuova procedura per l’espulsione.