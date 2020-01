Civitella Paganico, evacuazione di alcune zone durante il disinnesco dell’ordigno bellico

A causa del rinvenimento di un ordigno bellico nella sponda del fiume Ombrone, nel territorio del comune di Civitella Paganico, in prossimità del ponte di Sasso d’Ombrone SP7, che per ragioni di sicurezza deve essere disinnescato e trasportato, il sindaco ha emesso un’ordinanza di evacuazione nell’area di circa 1800 metri dal punto di ritrovamento.

Pertanto, tutti coloro che risiedono all’interno zona Zona Rossa e che sono stati già personalmente contattati dall’Ufficio della Polizia Municipale sono obbligati a lasciare le proprie abitazioni entro le 8.00 di domenica 19 gennaio e potranno rientrarvi soltanto al termine delle operazioni, indicativamente previsto per le 12.30 dello stesso giorno.

È fatto divieto assoluto a partire dalle 8.00 fino al termine delle operazioni per qualsiasi cittadino transitare, sostare o svolgere nella Zona Rossa qualsiasi attività (caccia, pesca, sportive etc). Anche eventuali animali domestici e di allevamento dovranno essere allontanati e messi in sicurezza.

La circolazione subirà delle modifiche domenica 19 gennaio; le strade interessate da tali modifiche sono:

– le strade provinciali SP 64 CIPRESSINO, SP7 CINIGIANESE, SP 114 POGGI DEL SASSO

– nel comune di Civitella Paganico la strada comunale del Podernuovo;

– nel comune di Cinigiano la strada comunale “Santa Lucia Trisolla” (all’altezza di Pod. Fontacce e bivio Piaggianello) e la strada comunale Fanfani.

In ogni caso, tutti gli accessi saranno presidiati e controllati dalle Forze dell’Ordine secondo il Piano di Sicurezza predisposto dalla Questura di Grosseto.

Sempre nella Zona Rossa è̀ prevista la sospensione dell’energia elettrica dalle 8 fino al termine delle operazioni.

Il Comune è a disposizione per eventuali necessità che dovessero presentarsi da parte dei cittadini interessati dall’evento.

