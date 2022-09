Civiltà della Transumanza, ai via il viaggio dei ‘Cavalcanti della Tradizione’: terminerà al Parco della Maremma

Domani, sabato 3 settembre, dieci cavalieri e quindici puledri partiranno da Pratovecchio (Arezzo) alla volta di Alberese per un viaggio lungo strade e tratturi che un tempo collegavano gli Appennini alla Maremma. Otto giorni a cavallo per ripercorrere le vie storiche della transumanza, l’antica pratica della pastorizia che consisteva nella migrazione stagionale del bestiame e che rappresentava una vera e propria civiltà, tanto da essere inserita dal 2019 nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Un viaggio affascinante – ma al tempo stesso faticoso e impegnativo – che inizierà tutti i giorni all’alba e attraverserà quegli itinerari che per secoli sono stati utilizzati per spostare il bestiame dalle aree montane alla costa tirrenica.

Un’iniziativa organizzata dall’associazione ‘Cavalcanti della Tradizione’ nell’ambito del progetto transfrontaliero CambioVia, interamente dedicato a migliorare l’efficacia delle azioni pubbliche nel proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale lungo le vie della transumanza e finanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo (https://interreg-maritime.eu/web/cambio-via).

Sabato 10 settembre il viaggio terminerà ad Alberese, nel cuore del Parco nazionale della Maremma, in concomitanza con il convegno internazionale ‘La transumanza in Toscana tra passato e futuro’. Il seminario, organizzato da Regione Toscana, Regione Liguria, Regione autonoma della Sardegna e Collettività di Corsica (Collectivité de Corse), si svolgerà nella storica azienda agricola regionale di Alberese, patria dei butteri, del cavallo e della vacca maremma.

Le otto tappe del viaggio

Sabato 3 settembre da Pratovecchio a Reggello, domenica 4 da Reggello a Figline Valdarno (Ponte agli Stalli), lunedì 5 settembre da Figline Valdarno a Gaiole in Chianti, martedì 6 settembre da Gaiole in Chianti ad Asciano, mercoledì 7 settembre da Asciano a Buonconvento, giovedì 8 settembre da Buonconvento a Cinigiano (Castel Porrona), venerdì 9 settembre da Cinigiano a Grosseto, sabato 10 settembre da Grosseto a Alberese.