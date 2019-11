Civica benemerenza a don Franco Cencioni: cerimonia in consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella ha convocato l’assemblea per venerdì 29 novembre alle 8.15. La seduta si terrà nella sala consiliare comunale in piazza Duomo.

Alle 10.30 il Consiglio proseguirà i lavori in via straordinaria per celebrare la Festa della Toscana; prevista l’esibizione dell’orchestra del Liceo musicale di Grosseto.

Nell’occasione si terrà la cerimonia di conferimento della civica benemerenza a monsignor Franco Cencioni e della cittadinanza onoraria al Centro militare veterinario.

Al termine della celebrazione il Consiglio riprenderà la seduta in via ordinaria.

Diretta web sul sito del Comune di Grosseto.

Questo l’ordine del giorno: