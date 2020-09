“Cittadino informato”, il sindaco: “Scaricate la app per ricevere tutte le notizie del Comune”

C’è un’allerta meteo su Castiglione della Pescaia e vuoi essere avvisato per non rimanere impreparato? È prevista un’interruzione di un servizio comunale o avviene un problema imprevisto sul territorio?

I cittadini oggi possono ricevere una notifica push sul proprio telefonino non solo delle allerta, ma anche di tutte le informazioni di protezione civile e di pubblica utilità: basta scaricare gratuitamente la app per dispositivi Android e iPhone “Cittadino informato“.

Il Comune di Castiglione della Pescaia, infatti, ha aderito da mesi al progetto di Anci e Regione Toscana finalizzato ad informare la cittadinanza sui contenuti del piano di protezione civile comunale e sulle comunicazioni di pubblica utilità che riguardano il territorio. Ad oggi i dispositivi che hanno impostato il Comune di Castiglione della Pescaia tra quelli da cui ricevere notifiche push sono 764. La parola d’ordine è: “Un cittadino che conosce i rischi del territorio è un cittadino più sicuro”. Vi è quindi la necessità che tutti i castiglionesi utilizzino la app per rimanere aggiornati in tempo reale sulle varie emergenze interessanti il territorio.

Grazie poi ad un accordo siglato a livello regionale tra Anci, Cispel (l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico) e Anbi Toscana (l’Associazione dei consorzi di bonifica), sulla app “Cittadino informato” saranno disponibili, in tempo reale, gli stati di allerta meteo, informazioni di protezione civile, eventuali interruzioni del servizio idrico, provvedimenti di viabilità per i cantieri, gli interventi del Consorzio di Bonifica.

Questa app, leggera per la memoria del telefono, è gratuita e disponibile per smartphone e tablet. Nella sezione “Mappa del tuo Comune”, sarà possibile sfogliare in maniera semplice i principali contenuti del Piano di Protezione civile comunale: cioè dove sono ubicate le aree di attesa della popolazione, i luoghi sicuri da raggiungere in caso di calamità, e la perimetrazione delle aree a rischio del territorio e le corrette norme comportamentali per ogni tipologia di rischio, dal terremoto al pericolo di frana o alluvione.

«L’obiettivo – spiega il sindaco Giancarlo Farnetani – è quello di consentire a tutti i cittadini di poter consultare gratuitamente sul proprio smartphone il Piano di Protezione civile comunale, cioè avere a portata di mano il principale documento che garantisce la sicurezza e l’incolumità della popolazione. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Protezione civile, infatti, il sindaco ha l’obbligo di informare preventivamente i cittadini sugli scenari di rischio del proprio territorio e sulle corrette norme comportamentali da adottare in caso di emergenza. Inoltre, grazie a questa app, gli uffici comunali notificheranno anche le notizie di pubblica utilità che interessano i cittadini».

«La filosofia che guida l’informazione preventiva in protezione civile – continua il sindaco – è molto semplice, però di fondamentale importanza: un cittadino che conosce i rischi del territorio in cui vive e sa come comportarsi in caso di emergenza, è un cittadino che ha più probabilità di salvare la propria vita e quella dei suoi cari nel caso dovesse verificarsi una calamità naturale. Ecco perché è importante che i castiglionesi installino sul proprio telefonino la app “Cittadino informato”, che l’amministrazione comunale mette loro a disposizione gratuitamente».

In prospettiva “Cittadino informato” dovrebbe diventare, per i residenti in Toscana, lo strumento unico che consentirà di vedere notificate sul proprio smartphone o tablet tutte le comunicazioni di pubblica utilità su base comunale. Anci, infatti, sta proponendo l’adesione al sistema ad altri enti che erogano servizi o danno informazioni d’interesse generale, come Anas e la società Autostrade (per la viabilità) ed Enel.

Insieme a Castiglione della Pescaia oggi sono oltre 150 gli enti locali che partecipano al progetto di Anci e Regione Toscana, tra i quali nove capoluoghi di provincia su dieci. Tutti i contenuti della app sono visibili anche sul sito internet www.cittadinoinformato.it.