Fisco, Città e Partecipazione: “Prorogati versamenti rottamazione e saldo e stralcio”

“Il primo marzo era il termine ultimo fissato per pagare le rate dovute nell’anno 2020. La sospensione era stata stabilita nel Decreto Ristori per i contribuenti che avevano assolto diligentemente alle rate del 2019“.

A dichiararlo è Renzo Giannoni, membro del direttivo dell’associazione Città e Partecipazione ed ex direttore di Equitalia.

“I principali organi di stampa nazionale riportano che il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato essere in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della ‘rottamazione-ter’ e del ‘saldo e stralcio’ – spiega Giannoni -. Nei prossimi giorni il Decreto Ristori, si ipotizza. potrebbe stabilire al 31 marzo tale scadenza. Tra i provvedimenti attesi la cancellazione delle cartelle con tributi inferiori a 1000.00 euro, emesse fino al 2015. Cogliamo l’occasione per ricordare le differenze tra ‘rottamazione’ e ‘saldo e stralcio’. La prima consiste nel pagare a rate il capitale dovuto al netto di interessi e sanzioni; si dice che i termini di rateizzazione potrebbero essere fissati addirittura in 10 anni. Il ‘saldo e stralcio’ permette in presenza di precisi requisiti economici stabiliti (Isee, ecc.) di pagare solo una bassa percentuale del dovuto, a rate, in un numero definito di anni“.

“Si prevede inoltre che il Decreto Ristori, che si chiamerà Decreto Sostegno, stabilirà per un periodo la totale sospensione della notifica degli atti, dei pignoramenti e delle verifiche fiscali. Di fatto nella nota del Ministero non viene fissata la nuova scadenza per mettersi in regola con le rate non pagate nel 2020, ma la stessa, riportata dai maggiori giornali italiani – termina Giannoni –, precisa che i pagamenti saranno considerati tempestivi purchè pervenuti entro il nuovo termine che sarà fissato”.