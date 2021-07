Rifiuti, Città e Partecipazione: “Bene nuovi cassonetti a Marina e Principina”

“‘Città e Partecipazione’ non può che essere soddisfatta dell’impegno manifestato dal Comune per rendere sempre più efficiente il servizio di raccolta rifiuti nelle località balneari del proprio territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Marco Barbetti, esponente dell’associazione.

“Diamo per certo che chi di dovere è già impegnato a trovare una sistemazione più adeguata e decorosa per quanto riguarda i cassonetti a Marina di Grosseto; del resto la priorità è stata senza dubbio quella di garantire uno smaltimento veloce e ordinato evitando di vedere cassonetti stracolmi e sacchetti lasciati in giro – continua la nota -. Si lavorerà senz’altro, in maniera più calma, per una distribuzione meno concentrata, specialmente a ridosso della passeggiata lungomare, consentendo un migliore servizio per tutta la frazione, evitando concentrazioni in alcuni luoghi e la mancanza in altri. Avremo infatti sicuramente una maggiore attenzione per il ‘salotto buono’ di Marina dove durante il pomeriggio e soprattutto nel dopocena ci si concentra per una passeggiata in compagnia”.

“Riprova del buon lavoro è la sistemazione a Principina a Mare, dove da inizio estate stanno comparendo sempre più cassonetti per la raccolta differenziata a sostituzione dei vecchi che tale servizio non consentivano; girando fra le vie si vede che sono stati sistemati in maniera organica, efficiente e davvero poco invasiva – termina il comunicato -. Tutta la piccola frazione, immersa nella nella nostra stupenda pineta, non ha avuto alcun disagio dall’arrivo di questi nuovi cassonetti. Adesso ci aspettiamo anche da parte dei cittadini un civile utilizzo dei nuovi cassonetti“.