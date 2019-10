La Cisl: “L’assessore strumentalizza i lavoratori, ma se le strade sono sporche è colpa del Comune”

Fabrizio Milani, segretario generale della Cisl Grosseto, interviene sulla questione tra l’amministrazione comunale e Sei Toscana.

“Strumentalizzare il lavoro degli operatori per denunciare presunti disservizi che sono dovuti solo a diversi accordi è incredibile – spiega Milani -. Se a questo si aggiunge l’aver apostrofato in maniera aggressiva e aver filmato un’operatrice il segno è raggiunto. Non possiamo accettare da parte dell’assessore Petrucci la stigmatizzazione del comportamento dei lavoratori di Sei Toscana anche perché generalizzare dicendo che nessuno compie il suo dovere è sempre profondamente sbagliato“.

“Forse invece andrebbe fatta una riflessione sulle scelte del Comune di Grosseto che ha ricontrattato i servizi di Sei Toscana per ridurre le tariffe Tari: probabilmente le strade sono più sporche perché i passaggi sono ridotti rispetto al passato. Non entriamo nel merito degli accordi tra enti e gestore, ma non accettiamo che gli operatori siano additati, né che si raccontino favole ai cittadini – termina Milani -. Per questo abbiamo scritto all’azienda chiedendo che intraprenda tutte le azioni necessarie a tutela dei lavoratori”.