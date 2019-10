Roccastrada, inaugurato il circolo di Fratelli d’Italia: Moreno Bellettini coordinatore

E’ stato presentato nel pomeriggio di domenica 29 settembre il circolo di Fratelli d’Italia di Roccastrada.

Moreno Bellettini, noto personaggio politico e sindacale della destra maremmana, è il nuovo coordinatore. Tantissime sono state le adesioni.

“Abbiamo scelto Moreno Bellettini – ha dichiarato Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia – perché riteniamo sia la persona giusta che il nostro partito cercava per il rilancio di tutta la comunità di Roccastrada ed è soprattutto capace, dall’alto della sua esperienza politica, di interpretare le scelte politiche portate avanti da Fratelli d’Italia. Il Comune roccastradino è da sempre un feudo della sinistra, con sindaci targati Pd che si sono succeduti uno dietro l’altro, pronti a obbedire solo ai diktat della sinistra provinciale e regionale, tralasciando in secondo piano i veri bisogni e le esigenze dei cittadini della comunità roccastradina“.

“La nascita di questo nuovo circolo – ha commentato Paolo Marcheschi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – è l’ennesima riprova che il nostro partito, trascinato dalla nostra leader Giorgia Meloni, sta crescendo non solo territorialmente, ma anche e soprattutto nei consensi in tutta la Toscana. Questo è un segnale molto importante, soprattutto in vista della prossima tornata elettorale della primavera 2020, che vedrà il nostro partito tra i protagonisti della scena politica regionale, quando i cittadini saranno chiamati al rinnovo della Regione Toscana“