Scarlino, nasce il circolo di Fratelli d’Italia: nominato il nuovo coordinatore

“Saranno Salvatore Aurigemma e Ilenia Biagiucci a guidare, rispettivamente, i neonati circoli di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale a Scarlino“: ad annunciarlo è Bruno Ceccherini, responsabile provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto.

“Fratelli d’Italia sta crescendo ovunque e anche nella nostra provincia stanno nascendo moltissimi circoli – spiega Ceccherini –. Sono soddisfatto ed orgoglioso che la gente si avvicini a noi per dare un segnale ed un contributo alla crescita sia del nostro partito, sia del nostro movimento giovanile“.

“È con piacere ed orgoglio – dichiara il neo presidente Salvatore Aurigemma, al quale si aggiunge il vicepresidente e consigliere comunale, Paolo Raspanti – che Fratelli d’Italia mette le radici anche qui nel territorio di scarlinese, sia con il circolo che con i giovani di Gioventù Nazionale“.

“Siamo certi – spiegano Aurigemma e Raspanti – che tramite i nostri giovani riusciremo a portare nuova linfa nelle fila della destra italiana e soprattutto nuove idee da sviluppare e portare avanti nel solco della nostra storia, della nostra tradizione e nel rispetto della Costituzione italiana, su tutto il territorio scarlinese”.

“È per me una grande soddisfazione – dichiara Ilenia Biagiucci – annunciare la nascita di Gioventù Nazionale Scarlino. Siamo un gruppo che vuole rappresentare tutti quei giovani che si ritrovano negli ideali dell’odierno centrodestra e che vogliono dare il loro apporto per il proprio territorio. Con il neonato gruppo stiamo già organizzando un progetto rivolto alle scuole. L’idea è quella di creare un ponte tra i giovani scarlinesi, a partire da tematiche sociali e ambientali. L’invito a unirsi e partecipare al nostro progetto è rivolto a tutti, il tempo che vi occuperà sarà quello che ognuno vorrà investire. Seguiteci sui social per novità e aggiornamenti”.

“I giovani di oggi sono molto attenti alle tematiche ambientali locali e nazionali e sono anche molto attivi sulle tematiche digitali e sociali, visto che, grazie anche alle moderne tecnologie che hanno ridotto le distanze, nascono già cittadini del mondo, attenti alle tematiche che interessano la loro generazione. Per questo, ben vengano iniziative del genere, che siano da sprone nei confronti di chi amministra e governa“, concludono Salvatore Aurigemma e Paolo Raspanti.

In attesa del prossimo congresso, non appena le normative contro la pandemia lo permetteranno, il circolo scarlinese sarà guidato da Salvatore Aurigemma, che avrà come vice il consigliere comunale Paolo Raspanti, mentre il circolo giovani di Gioventù Nazionale sarà guidato da Ilenia Biagiucci.