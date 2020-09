Fratelli d’Italia: nasce un nuovo circolo a Cinigiano, ecco i membri del consiglio direttivo

Si è costituito sabato 12 settembre, a Cinigiano, il locale circolo di Fratelli d’Italia. A darne l’annuncio sono il commissario straordinario Bruno Ceccherini e il presidente provinciale di Fratelli d’Italia e capolista alle regionali per il collegio di Grosseto, Fabrizio Rossi.

Il tradizionale taglio del nastro della nuova sede di via Roma è avvenuto alla presenza dell’onorevole Giovanni Donzelli, dei candidati maremmani di Fratelli d’Italia al consiglio regionale della Toscana, Luca Minucci, Guendalina Amati e Alessandra Mastri Flamini, e di tantissimi iscritti e simpatizzanti. Coordinatore del neonato ‘Circolo Cinigiano Tricolore‘, questo è il nome che è stato scelto dagli iscritti, è stato nominato Daniele Puggioni, da sempre vicino alle posizioni di Fratelli d’Italia e da ieri alla guida del circolo territoriale. Gli iscritti che hanno già aderito sono oltre 40. Del direttivo fanno parte, oltre che lo stesso Puggioni, il vice Gino Ceroni, e i consiglieri Alessandra Medaglini, Aldo Ciacci, Enrico Machetti e Daniela Siveri.

“Aver finalmente costituito nel nostro comune un circolo di Fratelli d’Italia – dichiara un soddisfatto Daniele Puggioni – è un fatto molto importante per la nostra piccola realtà territoriale, ma soprattutto è segnale politico per tutta la comunità che la destra a Cinigiano, oltre che esserci sempre stata, da oggi ha anche una propria struttura e sede a cui fare riferimento”.

“Aver gettato le basi con una struttura e una sede di Fratelli d’Italia anche a Cinigiano – commentano il commissario Bruno Ceccherini e il presidente provinciale e candidato al consiglio regionale, Fabrizio Rossi – per il nostro partito rappresenta un ulteriore passo in avanti molto importante. In una realtà come quella del comune di Cinigiano, dove la destra è stata sempre presente, da oggi si aggiunge con una struttura ben visibile, agli altri vari circoli territoriali di Fratelli d’Italia già costituiti in quest’ultimo periodo in provincia di Grosseto. Fratelli d’Italia è una forza politica in forte crescita sia a livello nazionale, sia a livello provinciale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La nostra leader nazionale Giorgia Meloni, che la scorsa settimana è venuta Grosseto in una piazza straripante di gente, ha attestato ancora una volta quanto siano giuste le idee della destra italiana, da sempre coerenti e vicine ai bisogni dei cittadini”.

“Adesso siamo vicini ad una scadenza elettorale importante – concludono Bruno Ceccherini e Fabrizio Rossi –, quella delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, dove oggi più che mai abbiamo la possibilità di mandare a casa il Pd e tutta la sinistra che da 50 anni governa la Toscana. Siamo da sempre in sinergia con l’idea di un centrodestra unito e pronto a nuove sfide, che è capace di ben governare, e la candidatura che sosteniamo con forza di Susanna Ceccardi alla guida della Regione Toscana ne è l’esempio lampante”.