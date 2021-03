Rifondazione Comunista: nasce il circolo delle Colline maremmane

Circolo delle Colline maremmane: questo è il nome del nuovo circolo del Partito della Rifondazione Comunista che è nato il 2 marzo scorso.

“Il circolo nasce dall’incontro di alcuni compagni ed alcune compagne della provincia di Grosseto. E’ un passo importante sia per il nostro Partito che per il territorio – si legge in una nota di Rifondazione Comunista -. Le battaglie che abbiamo portato avanti in questi anni, nell’esclusivo interesse collettivo, hanno dato i loro frutti. Nella discussione avvenuta durante il congresso si è ribadita l’importanza di una presenza comunista, nelle piazze e in Parlamento, per una vera opposizione all’attuale Governo dei banchieri e delle multinazionali. E’ emersa, inoltre, l’importanza di coordinare le iniziative ed il lavoro politico dei vari centri collinari per dare maggiore forza alle lotte ed alle vertenze territoriali in ambito politico, sociale ed ambientale”.

Il congresso, al termine della discussione, ha nominato il direttivo del nuovo circolo, che sarà composto da Lamberto Soldatini, Graziano Poli e Renzo Salvestroni. Il direttivo, riunitosi in separata sede, ha poi successivamente nominato Lamberto Soldatini (nella foto) segretario e Graziano Poli tesoriere.

“Il circolo delle Colline maremmane sarà impegnato anche nella ricerca di convergenze con associazioni, movimenti e altre organizzazioni politiche del territorio, al fine della costruzione di una società che metta le persone al primo posto – continua il comunicato –. Siamo infatti convinti che una società siffatta sia possibile e lavoreremo per contribuire a costruirla”.