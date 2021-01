Fratelli d’Italia: nasce il circolo “Argentario tricolore”, nominato il coordinatore

Si è costituito, alla presenza dell’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello Luca Minucci, nei primi giorni del mese di gennaio, a Porto Santo Stefano, il locale circolo di Fratelli d’Italia-Monte Argentario. A darne l’annuncio sono il commissario provinciale Bruno Ceccherini e il coordinatore regionale Toscana di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“Anche nel comune di Monte Argentario – commentano Ceccherini e Rossi – Fratelli d’Italia è presente con una propria struttura. A dire il vero non eravamo stati mai assenti dal Promontorio, in quanto iscritti e simpatizzanti ne avevamo sempre avuti, ma da oggi comincia una storia nuova con il dottor Giulio Tambelli (nella foto, ndr), persona autorevole e stimata all’Argentario, che saprà indirizzare con competenza la riscossa del centrodestra sul territorio”

“In una realtà rilevante della nostra provincia, come quella di Monte Argentario, dove tra l’altro la destra è stata sempre presente, riveste fondamentale importanza essere presente con un circolo ben strutturato di Fratelli d’Italia. Sarà costruttivo e sicuramente saprà dare vita a qualcosa d’importante e utile per il promontorio della Costa d’Argento. Fratelli d’Italia – concludono Bruno Ceccherini e Fabrizio Rossi – è una forza politica in forte crescita sia a livello nazionale che a livello provinciale e la riprova è la costante crescita che stiamo riscuotendo con l’adesione e l’apertura di nuovi circoli in tutta la provincia”.

“Aver finalmente costituito nel nostro comune il circolo di Fratelli d’Italia – dichiara Giulio Tambelli – è un fatto politico molto importante. Nel nostro promontorio c’era davvero bisogno di una ventata fresca, fatta di proposte e idee politiche nuove. Noi ci candidiamo a rappresentare il futuro del partito e del centrodestra, per cambiare la realtà nella quale viviamo e lavoriamo. Il lavoro che ci aspetta adesso sarà quello dell’ascolto delle istanze e delle problematiche dei cittadini. Problematiche che purtroppo sono tante e che molto spesso vengono ignorate dall’attuale amministrazione comunale. Il promontorio della Costa d’Argento ha bisogno di una svolta politica importante. Noi siamo pronti, anche per far vincere il centrodestra nel 2023, con una candidatura, perché no, espressione di Fratelli d’Italia”.