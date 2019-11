Crisi del latte: il Prefetto Cinzia Torraco partecipa al Tavolo organizzato dal Ministero

Questa mattina, il Prefetto di Grosseto, Cinzia Torraco, ha partecipato alla seduta del Tavolo nazionale della filiera del latte ovino, presieduto personalmente dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

“Nell’assise nazionale, aperta alla partecipazione di una pluralità di figure istituzionali e associative, quali allevatori, trasformatori, distributori, associazioni di categorie, il Prefetto di Grosseto ha personalmente esposto il quadro informativo della situazione attuale del comparto lattiero ovino, evidenziando in particolare lo stato di grave sofferenza e crisi in cui versano gli allevatori della Maremma toscana – si legge in un comunicato della Prefettura -. Il Ministro ha ringraziato espressamente i Prefetti per l’azione istituzionale svolta sui rispettivi territori, non riduttivamente intesa come tutela e salvaguardia dell’ordine pubblico, ma propulsivamente esercitata soprattutto come garanzia della coesione socioeconomica in una contingenza così delicata”.

“Il Tavolo avviato in data odierna sarà espressamente dedicato, attraverso l’apporto collaborativo di tutti gli intervenuti – termina la nota –, all’elaborazione di azioni e iniziative di ordine sistemico e strutturale nel superamento di una logica emergenziale“.