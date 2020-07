Al Giglio sventolano le Cinque Vele: “Gesto che ha un valore simbolico più forte del passato”

Le Cinque Vele di Legambiente sventolano sul mare di Isola del Giglio. Ad issarle è stato il sindaco Sergio Ortelli in un gesto che, quest’anno, ha un valore simbolico ancor più forte.

“Le Cinque Vele – afferma il primo cittadino – rappresentano una conferma, ma anche un riconoscimento per l’impegno e per gli sforzi prodotti in questi mesi difficili legati al Covid. In un momento come quello che per il Giglio ha rappresentato settimane di ulteriore isolamento, la popolazione si è compattata ancora di più in attesa di riaprirsi completamente all’esterno, pronta per esprimere al meglio la sua vocazione principale: accogliere ed ospitare. Adesso, con la ripartenza della stagione turistica, abbiamo pensato di accelerare l’azione di pulizia del territorio per garantire gli stessi standard del passato, anche alla luce delle regole sulla sicurezza, visti i mesi perduti a causa del lockdown”.

Pulizia dei fossi per mitigare il rischio idraulico, pulizia dei sentieri per la fruizione dello splendido territorio e sfalci stradali per proteggersi da eventuali incendi sono tra i più importanti esempi delle azioni svolte dall’amministrazione comunale. A tutto ciò si aggiungono le pulizie delle cale e delle spiagge isolate grazie allo spirito di gruppo cui appartengono le associazioni gigliesi ed i volontari che si sono impegnati affiancandosi agli enti preposti.

“Un grazie doveroso ai volontari ed ai gigliesi che hanno mostrato passione in queste giornate di pulizia. Con loro voglio condividere le Cinque Vele di Legambiente e del Touring Club che vengono in questo modo dedicate a tutti i cittadini. Veder sventolare di nuovo questa bandiera – conclude Ortelli -, che è un immediato simbolo di salubrità, ma anche di sicurezza del nostro mare, in questo momento, ci riempie d’orgoglio e ci emoziona, perché rappresenta un premio per tutti i nostri cittadini che ci hanno aiutato in questi mesi di grande difficoltà e di incertezza e che continuano a farlo per far sì che la ripartenza avvenga senza rischi e con un ambiente al top delle condizioni”.