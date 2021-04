Cinque modi per migliorare la salute stando in casa

La pandemia ha costretto milioni di persone in tutto il mondo a passare gran parte del proprio tempo in casa. Quando però si fa una vita troppo sedentaria, si corre il rischio di avere problemi di salute di vario tipo. Ad esempio, muoversi poco può portare a ingrassare, ma anche a un indebolimento generale delle difese immunitarie. Per contrastare questi problemi è quindi importante trovare il modo di mantenersi in salute anche stando sempre a casa. Ecco alcuni metodi che possono sicuramente essere d’aiuto.

Seguire lezioni di fitness a distanza

Con la chiusura delle palestre, molti istruttori si sono attrezzati per effettuare lezioni a distanza, sia di gruppo che private. Basta una webcam e una connessione Internet per potersi sentire quasi come in palestra ed eseguire esercizi sotto la supervisione di un istruttore in carne e ossa.

Una buona idea potrebbe essere quella di iniziare con lezioni di gruppo per capire se il metodo a distanza funziona e per conoscere meglio l’istruttore. Se poi si desidera lavorare in modo più approfondito, si può chiedere di fissare appuntamenti singoli, in modo da poter ricevere dei consigli più precisi e personalizzati.

Guardare video di fitness su YouTube

Se l’idea di seguire lezioni tramite webcam non è particolarmente allettante, si può guardare qualche video su YouTube. Proprio come nel caso delle lezioni in videocassetta, molto diffuse negli anni ’80, anche i video su YouTube ormai spopolano tra gli appassionati di fitness. Ce n’è per tutti i gusti: si possono trovare lezioni di yoga, di pilates, di arti marziali, di kickboxing, ecc.

Il vantaggio di questo metodo è la possibilità di seguire le lezioni in qualsiasi momento della giornata e al ritmo che si preferisce. Ciò torna particolarmente utile per chi vuole tenersi in forma, ma non vuole svolgere allenamenti troppo intensivi. Un possibile svantaggio è però quello della mancata costanza: quando ci si deve organizzare autonomamente, è facile rimandare gli esercizi per motivi futili.

Usare un’app per il fitness

Ormai esistono moltissime app diverse che permettono di mantenersi in forma. Alcune sono semplicemente dei contenitori di canali YouTube dedicati al fitness o delle app per mettersi in contatto con palestre e istruttori, ma ci sono anche molte altre applicazioni dalle funzionalità più interessanti.

Ad esempio, esistono app che permettono di impostare una routine di allenamento personalizzata, scegliendo tra diversi tipi di esercizi, e ricevere notifiche quando è arrivato il momento di allenarsi. Queste app spesso consentono anche di configurare l’invio di notifiche periodiche con suggerimenti, come ricordarsi di alzarsi dalla sedia, bere un po’ d’acqua e tanti altri piccoli accorgimenti che contribuiscono a mantenerci in salute.

Internet e sicurezza

Qualunque sia il metodo scelto, prima di scaricare app particolari o collegarsi a Internet bisogna fare in modo che la propria connessione sia protetta da possibili attacchi informatici. Per farlo è una buona idea scaricare una VPN gratis, in modo da crittografare tutto il traffico in uscita ed essere così sicuri che i propri dati e le proprie informazioni personali siano sempre protetti.