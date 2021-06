Cinigiano, la Polizia Municipale a scuola di primo soccorso

Il personale della Polizia Municipale del Comune di Cinigiano ha completato il corso di formazione di BLSD (Basic Life Support & Defibrillation), organizzato in collaborazione con la Misericordia di Cinigiano, conseguendo l’attestato Corso Laico BLSD.

Il corso, della durata di 5 ore durante le quali sono state svolte sessioni teorico-pratiche di apprendimento delle tecniche base di soccorso per il conseguimento dell’attestato riconosciuto dalla Regione Toscana, ha permesso l’abilitazione alle manovre di primo soccorso, massaggio cardiaco e uso del defibrillatore automatico, apparecchio presente in ogni frazione del Comune di Cinigiano

“Sono molto soddisfatto di questa collaborazione e di aver coinvolto il personale dell’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Cinigiano in questa giornata formativa che ci consente di essere ancor più vicini al cittadino – afferma il Comandante Lorenzo Meloni -. La Polizia Municipale, sempre presente sul territorio rappresenta l’avamposto delle Amministrazioni nel fornire i servizi al cittadino. Per questo motivo è importante che la Polizia Municipale si metta a disposizione per contribuire, in caso di necessità, al primo soccorso, in attesa dell’arrivo del personale medico-infermieristico specializzato. L’Amministrazione comunale ha dimostrato grande sensibilità per l’iniziativa proposta e voglio ringraziare la Misericordia del nostro Comune, ed in particolare il formatore Guglielmo Bertini, collega in forza al locale Comando Stazione dei Carabinieri, per aver accolto la nostra iniziativa e per la disponibilità con cui ha messo le proprie preziose competenze al servizio della nostra Amministrazione, oltre a tutto quello che quotidianamente svolge per la comunità locale.”

“Per noi della Misericordia è un vero orgoglio essere volontari, e per me lo è ancor più essere formatore – ha dichiarato Guglielmo Bertini -, in quanto mi consente di trasmettere i valori del soccorso affinché vi sia più sensibilizzazione possibile. Quella avanzata dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di Cinigiano Lorenzo Meloni, che è senza dubbio un’ottima iniziativa, che ci ha permesso di ampliare la fascia di coloro i quali possano fornire un primo soccorso al cittadino. Ringrazio i nostri volontari per l’impegno e la dedizione quotidiana. Ricordo che il nostro è stato il primo Comune della Provincia a essere cardioprotetto e che ormai da quattro anni la locale Misericordia ha fatto installare ben 14 DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), suddivisi tra il capoluogo e le frazioni. È importante che vi siano sempre più persone in grado di poterne fare uso nelle criticità. A causa della pandemia abbiamo dovuto rallentare i corsi, ma adesso siamo ripartiti con ancor più entusiasmo di prima. Mi associo all’amico e collega Lorenzo Meloni nei ringraziamenti all’Amministrazione comunale con la quale la nostra associazione ha svolto e continuerà a svolgere una continua collaborazione”