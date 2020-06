Cinigiano, nuovi stalli di sosta a Sasso d’Ombrone

La Giunta comunale di Cinigiano, in questi giorni, ha deciso di istituire dei nuovi stalli di sosta nella frazione di Sasso d’Ombrone.

Precisamente, su via Trieste uno stallo di sosta per i veicoli a servizio di persone invalide, adiacente alla strada e parallela alla carreggiata, compresa tra via Traversa Undici e via Traversa Quindici, sul lato destro secondo il senso di marcia in direzione Fiume Ombrone; e un ulteriore stallo di sosta con limitazione alle operazioni di carico e scarico per 30 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario e limitazione temporale ai giorni feriali, con orario dalle 8 alle 20, posto parallelamente alla carreggiata e sul lato destro secondo il senso di marcia in direzione Fiume Ombrone, nei pressi dell’intersezione della via Trieste con via Traversa Quindici.

Infine due stalli di sosta gratuita e parcheggio per 30 minuti con obbligo di esposizione del disco orario e limitazione temporale ai giorni feriali, con orario dalle 8 alle 20, posti perpendicolarmente alla carreggiata e sul lato destro secondo il senso di marcia in direzione Fiume Ombrone, nei pressi dell’intersezione della via Trieste con via Traversa Undici.

Nei prossimi giorni gli uffici procederanno con l’installazione della relativa segnaletica orizzontale e verticale.