Cinigiano, gestione del campetto Bellacosta affidata al Comitato Pro Sasso

Il Comune di Cinigiano ha affidato la gestione del campetto polivalente Bellacosta al Comitato Pro Sasso fino al 31 dicembre 2019, attraverso una convenzione firmata il 20 agosto.

“Siamo felici di poter annunciare ai nostri cittadini la nuova gestione – afferma il sindaco di Cinigiano, Romina Sani – che ci consentirà di utilizzare appieno questa importante struttura sportiva recentemente riqualificata dal Comune con il contributo di 50mila euro della Fondazione Bertarelli.”

“I lavori – spiega il sindaco – hanno trasformato il vecchio campo da tennis in un impianto multidisciplinare moderno e accogliente allargando il ventaglio di sport praticabili che saranno oltre al tennis, il calcetto e la pallavolo. Adesso puntiamo a una gestione che incentivi la pratica sportiva.”

La convenzione prevede che il campetto potrà essere utilizzato per i giochi di calcetto, tennis e pallavolo. Sarà aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 23, con gli intervalli necessari per la manutenzione. Le prenotazioni della struttura potranno essere effettuate direttamente al Comitato Pro Sasso presso il Bar via Trieste o al Bar Bellacosta.

I residenti del Comune di Cinigiano potranno usufruire del campetto, previa prenotazione e se in possesso della tessera socio, da attivare presso il Comitato gestore al costo di 5 euro, con validità dal mese di agosto a dicembre 2019.

Per tutti gli altri cittadini non residenti nel Comune di Cinigiano, o per i residenti che non sono in possesso della tessera socio, sarà applicata la tariffa prevista da delibera GC n. 76 del 20.08.2019 di 3 euro a persona in orario diurno, e 5 euro a persona in orario notturno.