Cinigiano ancora protagonista a Bruxelles insieme al Consorzio Montecucco

Il Comune di Cinigiano e il Consorzio Montecucco protagonisti all’evento di gala promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio Belgo Italiana e F.ic Belgio, inserito all’interno del progetto “True Italian Taste – Valorizzazione e promozione del prodotto agroalimentare italiano autentico”.

Una cena importante con un menù a base di soli prodotti tipici provenienti da 12 consorzi agroalimentari della Regione Toscana (Igp-Igt-Dop-Doc-Docg). La serata è stata curata dallo chef toscano Igor Rossi, del prestigioso Hotel Amigo di Bruxelles, che ha ospitato oltre 120 persone tra buyer commerciali, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni, come il corpo diplomatico, europarlamentari e rappresentanti della Regione.

A tavola presenti esclusivamente vini del Consorzio Montecucco delle aziende ColleMassari, Salustri, Basile, Fabiani, Vegni e Medaglini, Pierini e Brugi e Martellini Donatella che hanno accompagnato l’evento dall’aperitivo con il Rosato fino al Rosso Riserva.

In rappresentanza del Comune di Cinigiano e delle sue aziende è intervenuto il consigliere comunale di maggioranza Daniele Lampoglia.

“Grande soddisfazione per aver partecipato a questo evento di gala – ha commentato Daniele Lampoglia –, che ha permesso di accresce la visibilità e di promuovere le qualità della nostra realtà territoriale. Momenti come questi infatti, oltre a fare network, possono suscitare interessi commerciali e turistici con conseguenti ripercussioni positive per tutti. Ringrazio la Camera di Commercio italo belga e la Regione Toscana per averci dato questa opportunità, ma sopratutto il Consorzio Tutela Vini Montecucco nella figura del suo presidente, Claudio Tipa, per il lavoro che sta svolgendo“.

Nella foto, da sinistra: Paolo De Castro (europarlamentare ed ex Ministro dell’agricoltura), Fabio Morvilli (presidente della Camera di Commercio belgo-italiana), Elena Basile (Ambasciatrice italiana accreditata presso il Regno del Belgio), Daniele Lampoglia (Comune di Cinigiano), Simona Bonafè (europarlamentare), Giacomo Tatti (presidente dell’associazione Granaio dei Medici).