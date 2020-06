Cinigiano, a luglio partono i campi estivi e le attività per bambini e ragazzi

I campi estivi, suddivisi in tre settimane, si svolgeranno nelle seguenti aree verdi e strutture messe a disposizione dal Comune: settimana dal 6 al 10 luglio, a Cinigiano capoluogo, presso l’Impianto sportivo e le aree gioco presenti nel paese (in caso di pioggia disponibilità di una sala adiacente al Teatro); settimana dal 13 al 17 luglio, nella fraz. Sasso d’Ombrone, presso il Campo Polifunzionale situato nel Parco Bellacosta, Via Panoramica e Via del Fiume Ombrone per eventuali escursioni (in caso di pioggia: struttura coperta situata nel Parco Bellacosta); settimana dal 20 al 24 luglio nella fraz. Monticello Amiata, Parco Polloneto, campo da calcetto e da tennis, Riserva Naturale Poggio all’Olmo per eventuali escursioni (in caso di pioggia disponibilità di alcune aule della Scuola Primaria).

Il Servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì con orario 8:30 – 12:30 (sabato e festivi esclusi). Non essendo previsto il servizio di trasporto, i minori dovranno essere sempre accompagnati nei luoghi di ritrovo. Le domande potranno essere presentate primariamente per le località più prossime alla residenza e, solo in caso di disponibilità di posti, sarà possibile richiedere la frequenza per una ulteriore settimana.

Le attività potranno essere frequentate da un numero massimo di 20 minori a settimana, divisi in piccoli gruppi per fasce d’età, come previsto dalle linee guide nazionali in materia sanitaria .

Il servizio prevede una quota di compartecipazione commisurata al valore Isee Minorenni in corso di validità, con riduzioni del 50% per il secondo o più figli. Per i minori diversamente abili la partecipazione è gratuita. Nel costo del servizio è compresa anche: la copertura assicurativa, il materiale didattico con incluso il kit identificativo composto da maglietta, cappellino, bracciale gommato e le mascherine monouso (una al giorno) da indossare durante la frequenza al Centro.

Qualora sussistano condizioni di disagio economico o di altro tipo, per eventuali riduzioni o esoneri dal costo è necessario rivolgersi al Servizio Sociale del Coeso-SdS Grosseto, Assistente Sociale Barbara Rossi, recapito telefonico: 0564 914544.

Come fare domanda

Le domande di iscrizione sono reperibili nei siti istituzionali www.comune.cingiano.gr.it o www.coesoareagr.it e dovranno essere presentate, corredate da attestato di pagamento, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cinigiano (referente Ranieri Fabiola o Francesco Rossi), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 oppure inviandola tramite Pec all’indirizzo: comune.cinigiano@postacert.toscana.it.

Come pagare: il pagamento può essere eseguito nelle seguenti forme: CCP n. 44589430 intestato a Coeso-SdS Grosseto; o tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT 67 Q 08851 14302 000000340594.