Approvato il progetto per la messa in sicurezza della strada comunale dei Roggioli

Il Comune di Cinigiano ha pubblicato oggi la delibera di giunta con cui viene approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria della strada comunale dei Roggioli“. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici a firma dell’Ing. Francesco Firmati, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, per l’importo complessivo di 62.500 euro.

L’intervento è finanziato per la somma di 50.000 euro da Regione Toscana e per la restante parte di 12.500 euro trova copertura con i fondi del bilancio comunale.

Il comune di Cinigiano ha infatti ottenuto un finanziamento che rientra in uno stanziamento regionale per la viabilità locale dei piccoli comuni che fanno fatica a reperire risorse per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza. Lo scopo è quello di sostenere la realizzazione degli interventi necessari attraverso il cofinanziamento di ciascun’opera fino all’80% e per un massimo di 50mila euro.

«Si tratta di un aiuto concreto – commenta il sindaco di Cinigiano, Romina Sani – che insieme agli sforzi della nostra amministrazione ci consentirà di mettere in sicurezza una strada comunale meno trafficata rispetto a quelle più grandi, ma molto importante per gli abitanti e gli spostamenti locali».