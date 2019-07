CineVisioni: la recensione di Men In Black: International

In programmazione a Grosseto – The Space Cinema

I Men in Black sono ormai ovunque nel mondo ma purtroppo altrettanto si può dire per la feccia dell’universo. Per garantire la sicurezza dell’umanità, il veterano e pluridecorato agente H (Chris Hemsworth) e la determinata recluta M (Tessa Thompson) lavorano fianco a fianco formando un’accoppiata decisamente improbabile che offre comunque margini di speranza. Per affrontare una nuova minaccia, una razza aliena capace di assumere l’aspetto di chiunque, compreso quello degli agenti MIB, i due agenti dovranno unire le loro forze in un’avventura in giro per il mondo per salvare l’agenzia e, in ultimis, anche il mondo.

Basato sull’idea che ci sono alieni di altri pianeti che vivono tra noi, Men in Black: International introduce nuovi agenti, alieni e location, mettendo insieme alcuni degli attori più richiesti di oggi, tra cui gli eroi protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel ruolo degli Agenti H e M ed Emma Thompson che riprende il suo ruolo di capo dei MIB, oltre a Liam Neeson, Rebecca Ferguson e Kumail Nanjiani, anch’essi in ruoli chiave.

Walter Parkes e Laurie Macdonald tornano nel ruolo di “guardiani” del franchise, avendo prodotto tutti e quattro i film, a cominciare dal primo Men in Black del 1997. Con loro ci sono il regista F. Gary Gray – già autore di film d’azione da brivido (Fast & Furious 8), commedie graffianti (Friday) e drammi emozionanti (Straight Outta Compton) che apporta a questo sequel una visione unica e tante risate – e gli sceneggiatori Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man) che hanno collaborato al lancio del Marvel Cinematic Universe il cui tono è ispirato ai MIB. Indubbiamente, il franchise MIB spicca per creatività ed inventiva e mescola sapientemente commedia, fantascienza e azione, un mix di generi in seguito ripreso da altri franchise.

Mentre la mitologia cruciale del film resta la stessa, per questo episodio i filmmaker hanno voluto allargare gli orizzonti del franchise, aggiungendovi nuovi elementi. Ci troviamo nello stesso universo degli altri film ma non siamo più legati agli spazi di Manhattan dove si svolgevano i primi tre episodi. Questa volta il film assume un aspetto, un tono, più internazionale imbastito da un nuovo gruppo di personaggi e da una giovane recluta, l’Agente M, che si unisce ad un agente veterano per la missione più importante e decisiva dell’organizzazione stessa”.

Il primo Men In Black era un ottimo film – veloce, divertente, nuovo, strano in maniera impressionante. E’ diventato istantaneamente un così grande successo che ne sono stati realizzati due pessimi seguiti (uno orribile, l’altro dannatamente piatto) ed è passato un tempo sufficiente a far sì che tutti si ricordino di quanto adorano il rpimo film e si siano completamente dimenticati dell’indifferenza rispetto gli altri due. Di qui l’operazione nostalgia e la pronta realizzazione di un nuovo Men In Black, la cui unica ragione di esistere è ricordarvi che una volta avete visto un film dei Men In Black e vi siete divertiti. Molto, molto tempo fa.

Le novità introdotte non riescono ad aggiungere fondamentalmente nulla e gli attori appaiono decisamente poco ispirati. Il personaggio di Tessa Thompson, che avrebbe avuto grandi potenzialità, si perde in una storia poco interessante e troppo telefonata per creare un qualsivoglia coinvolgimento.

L’impressione, al di là della sfacciata operazione nostalgia, è che non ci sia davvero nulla da aggiungere all’universo dei Men In Black. Ci hanno provato con tre seguiti, ma ora sembra davvero che continuare su una strada così fallimentare si possa definire quasi un accanimento terapeutico.

