“Cinema sotto le stelle”: al via la rassegna cinematografica nel chiostro di Sant’Agostino

Lunedì 12 luglio primo appuntamento con il “Cinema sotto le stelle” a Massa Marittima, nel chiostro di Sant’Agostino.

L’Arena Goldoni aprirà i cancelli alle 21.30 con la proiezione del film per le famiglie “Crudelia”. Il 13 e il 14 è in programma “Nomadland”.

Le proiezioni del cinema all’aperto continueranno per tutto il periodo estivo, dalla domenica al mercoledì sera. Il costo del biglietto è 7 euro intero, 5 euro ridotto. Per informazioni tel. 328.0703563.

“Tra i settori penalizzati dalla pandemia quello del cinema è sicuramente uno dei più colpiti – affermano il vicesindaco Maurizio Giovannetti e l’assessore alla cultura Irene Marconi –. Abbiamo sentito l’esigenza di creare un’opportunità di ripartenza e abbiamo scelto un luogo molto suggestivo da attrezzare per offrire un servizio estivo ai nostri cittadini e ai turisti. Il progetto, su richiesta dell’amministrazione comunale, sarà gestito dalla cooperativa Ape Regina, che già da tempo offriva un servizio analogo in città presso la sala dell’Abbondanza. Si è resa necessaria la collaborazione con il Terziere di Cittannova, la parrocchia e la gestione dei musei cittadini; a tutti va un sentito ringraziamento per aver accolto la nostra richiesta e per l’impegno profuso affinchè in poco tempo si potesse concretizzare questa idea”.