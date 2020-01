“Cinema ad arte”: primo appuntamento della rassegna al polo culturale Le Clarisse

“Cinema ad arte” al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

La nuova rassegna proposta dalla struttura di Fondazione Grosseto Cultura in via Vinzaglio 27 si apre giovedì 23 gennaio, alle 21, nella sala conferenza di Clarisse Arte con “The Square“, film vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2017.

L’ingresso è libero: dopo un’introduzione del direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa, verrà proiettato il lavoro del regista svedese Ruben Östlund.

“The Square” racconta la storia di Christian, curatore di un museo di arte contemporanea che si ritrova a gestire lo spazio di una nuova installazione, The Square, attraverso una trama il cui oggetto è lo squilibrio, con una vicenda costellata di eventi caotici e interruzioni imprevedibili, fuori dal contesto ordinario. La pellicola propone inquadrature volutamente patinate, di una bellezza ricercata in un modo quasi esasperato, per rimarcare quanto l’estetica sia un veicolo tutt’altro che secondario nello svolgersi della vicenda. Ma sono soprattutto i quesiti che la trama invita a porsi a rappresentare l’aspetto tra i più interessanti del film: l’arte si può definire tale anche in virtù della sua collocazione? Qual è il limite espressivo dell’arte? Qual è il limite della morale umana? E se il quadrato – The Square – fosse il limite oltre il quale l’uomo non può spingersi? Come un prodotto tipicamente figlio dell’arte contemporanea, il film di Östlund è un’opera che vuole stimolare interrogativi importanti nello spettatore, attivando un processo comunicativo e interpretativo con il pubblico in un percorso di elaborazione di significati che forse è la sua caratteristica più preziosa e peculiare.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede del Polo culturale Le Clarisse in via Vinzaglio 27, chiamando il numero 0564.488069 (www.clarissegrosseto.it).