Cinema all’aperto nel chiostro di Sant’Agostino: le proiezioni di luglio

A Massa Marittima il cinema all’aperto è nel chiostro di Sant’Agostino.

Proseguono per tutta l’estate le proiezioni dei film dell’arena estiva del Cinema Goldoni: il prossimo appuntamento è domenica 18 luglio, alle 21.30, con il pluripremiato film “Nomadland”, in replica lunedì 19 luglio, sempre alle 21.30.

Questo film del 2020, scritto, diretto e coprodotto da Chloé Zhao, con protagonista Frances McDormand, ha vinto il Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior regista, oltre a tre Premi Oscar, rispettivamente per il miglior film, la miglior regia e la migliore attrice protagonista.

“Tra i settori penalizzati dalla pandemia, quello del cinema è sicuramente uno dei più colpiti – affermano il vicesindaco Maurizio Giovannetti e l’assessore alla cultura Irene Marconi –. Abbiamo sentito l’esigenza di creare un’opportunità di ripartenza e abbiamo scelto un luogo molto suggestivo da attrezzare per offrire un servizio estivo ai nostri cittadini e ai turisti. Il progetto, su richiesta dell’amministrazione comunale, sarà gestito dalla cooperativa Ape Regina, che già da tempo offriva un servizio analogo in città presso la sala dell’Abbondanza. Si è resa necessaria la collaborazione con il Terziere di Cittannova, la parrocchia e la gestione dei musei cittadini; a tutti va un sentito ringraziamento per aver accolto la nostra richiesta e per l’impegno profuso affinché in poco tempo si potesse concretizzare questa idea“.

Ma ecco le prossime proiezioni in programma nel mese di luglio:

“ Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga “, un film del 2021 per tutta la famiglia, ma ovviamente soprattutto per i bambini, diretto da Will Gluck, sequel del film Peter Rabbit, a sua volta basato sull’omonimo personaggio protagonista dei racconti di Beatrix Potter. Questo film è in programma martedì 20 luglio, mercoledì 21 luglio, domenica 25 luglio e lunedì 26 luglio, alle 21.30.

", un film del 2021 per tutta la famiglia, ma ovviamente soprattutto per i bambini, diretto da Will Gluck, sequel del film Peter Rabbit, a sua volta basato sull'omonimo personaggio protagonista dei racconti di Beatrix Potter. Questo film è in programma martedì 20 luglio, mercoledì 21 luglio, domenica 25 luglio e lunedì 26 luglio, alle 21.30. "The Father – Nulla è come sembra", un film del 2020 diretto da Florian Zeller, al suo esordio alla regia. Interpretato da Anthony Hopkins ed Olivia Colman, è l'adattamento cinematografico della pièce teatrale dello stesso "Zeller Il padre" (2012), già portata sul grande schermo da Philippe Le Guay in "Florida" (2015). Genere: drammatico, thriller. Questo film sarà proiettato martedì 27 luglio e mercoledì 28 luglio.

Il costo del biglietto è 7 euro intero; 5 euro ridotto sotto i 6 anni e sopra i 65 anni. Per informazioni: tel. 328.0703563.