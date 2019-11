Torna il Cineforum della Commissione pari opportunità: ecco i film in programma

Torna il Cineforum della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna del Comune di Monte Argentario: anche quest’anno l’iniziativa si terrà nel teatro della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, a Porto Santo Stefano, ad ingresso libero.

Sei film, tutti con inizio alle 17.00, per confrontarsi e riflettere su temi di particolare attualità.

L’inizio è previsto per martedì 12 novembre con “Pane e cioccolato” di Franco Brusati. Interpretato da Nino Manfredi, l’opera ha per tema l’emigrazione italiana in Svizzera.

Si prosegue con altre programmazioni: il 19 novembre, quando verrà proiettato “La cuoca del presidente” di Christian Vincent, il 26 novembre, con “Passione” di John Turturro, il 3 dicembre, con C’est la vie” di Nakache e Toledano, il 10 dicembre, con “La fine è il mio inizio” di Jo Baier. Concluderà la rassegna, il 17 dicembre, Interstellar di Christopher Nolan