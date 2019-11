Ciclovia Tirrenica: entro il 2019 sarà realizzato il tratto Alberese-Marina di Alberese

Un nuovo tratto di ciclabile, da Alberese a Marina di Alberese, sarà presto realizzato nel Parco della Maremma ed inserito nel più ampio progetto di Ciclovia Tirrenica, voluto dalla Toscana nell’ambito del progetto comunitario Intense per sviluppare la mobilità sostenibile ed il cicloturismo. La Giunta regionale toscana ha approvato, su proposta del’assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, l’accordo tra Regione ed Ente parco che stabilisce tempi, risorse e responsabilità per la realizzazione.

“In vista del completamento della Ciclovia Tirrenica – spiega Ceccarelli – la realizzazione di questo tratto di pista interna al Parco della Maremma rappresenta un punto di grande importanza, per l’indubbio valore naturalistico e turistico dell’area. Rendere più facilmente fruibile, in sicurezza e con mezzi non inquinanti, il Parco, e in particolare il tratto da Alberese e Marina di Alberese, è un arricchimento importante dell’offerta turistica della zona e segna un nuovo obiettivo raggiunto, in vista del completamento del tratto toscano della Ciclovia che corre lungo il litorale tirrenico italiano, da Ventimiglia a Roma”.

Il testo dell’accordo prevede la progettazione e la realizzazione del tratto ciclabile Alberese-Marina di Alberese in località Collelungo, oltre alla promozione di iniziative comuni e coordinate per migliorare la valorizzazione e l’accessibilità del patrimonio naturalistico e culturale che si trova all’interno del Parco regionale della Maremma.

Per ottenere questi risultati la Regione metterà a disposizione 94mila euro e fornirà le indicazioni necessarie per rendere l’opera compatibile con il progetto della Ciclovia Tirrenica e con il programma comunitario ‘Italia – Francia Marittimo 2014-2020’, mentre l’Ente Parco si occuperà della realizzazione dell’opera, che dovrà essere progettata entro il prossimo 30 novembre. Per i lavori di realizzazione, invece, ci sarà tempo fino al 31 dicembre (con rendicontazione entro il 28 febbraio 2020).