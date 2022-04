Cicloturismo: se ne parla in un workshop organizzato da Scarlino Outdoor

Il cicloturismo è il protagonista dell’evento organizzato dall’associazione Scarlino Outdoor con il patrocinio del Comune di Scarlino.

Giovedì 7 aprile, alla sala Auser del Puntone, dalle 14.30 si ritroveranno amministratori locali, operatori turistici e appassionati per un pomeriggio dedicato al mondo bike e alle tante opportunità che la mobilità lenta offre a chi si occupa di turismo.

Il workshop partirà da un’esperienza concreta: Scarlino Outdoor ha invitato i referenti del progetto “Dolomiti Paganella Bike”, iniziativa di successo messa in campo dall’azienda turistica trentina per attirare turisti anche nei periodi di chiusura della stagione sciistica.

Dopo i saluti del presidente di Scarlino Outdoor, Paolo Biagiotti, e del sindaco di Scarlino, Francesca Travison, la parola passerà a Michele Viola e Luca D’Angelo, rispettivamente presidente e direttore dell’azienda turistica Dolomiti Paganella, e a Lorenzo Ventura, referente dei progetti “Outdoor/ Dolomiti Paganella Bike”.

Il seminario continuerà con l’intervento del presidente della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) di Grosseto, Angelo Fedi, che presenterà due iniziative legate alle aziende che puntano sul cicloturismo, il progetto sull’accoglienza “Albergabici” e “Ciab – Club aziende amiche della bicicletta”. La parte finale del workshop sarà dedicata al protocollo della sentieristica, un progetto che i Comuni delle Bandite di Scarlino (Follonica, Gavorrano, Castiglione della Pescaia) stanno portando avanti in questi mesi per mettere in rete tutti i percorsi ciclabili presenti nel complesso agricolo regionale che insiste sui 4 territori comunali. A raccontare gli sviluppi del progetto saranno gli esponenti dell’associazione “Amici delle due ruote”.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma occorre la prenotazione alla mail scarlinoutdoor@gmail.com.