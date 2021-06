Da Grosseto a Castiglione in bici sulla via delle bonifiche: ecco come partecipare all’evento Fiab

Una ciclopasseggiata sui sentieri della bonifica, dalla città al mare. È quella in programma domenica 19 giugno tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, organizzata da Fiab Grosseto Ciclabile, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e il patrocinio del Comune di Grosseto e del Comune di Castiglione della Pescaia.

Le terre bonificate conquistate alla palude durante la grande bonifica idraulica e sanitaria della Maremma, avviata dagli Asburgo-Lorena alla fine del Settecento e conclusa solamente a metà del secolo scorso, sono le protagoniste di questo itinerario che partirà da Grosseto e avrà come tappa intermedia la grande idrovora di Cernaia. Qui i partecipanti incontreranno i tecnici del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, che spiegheranno l’importanza dell’impianto per la sicurezza idraulica della Maremma; Cb6 donerà anche una borraccia celebrativa dell’evento.

L’evento è inserito nelle Giornate nazionali del cicloturismo indette da Fiab e Active Italy, cui aderiscono Anbi e Federparchi, con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Ispra e Ancma.

A Castiglione della Pescaia ci sarà tempo a disposizione per pranzo libero, visite al borgo in autonomia o sosta in spiaggia. Nel pomeriggio rientro a Grosseto attraverso le piste ciclabili Castiglione, Marina e Grosseto.

La partecipazione all’evento è gratuita per i soci Fiab e comprende l’assicurazione individuale contro gli infortuni. Contributo di 5 euro per l’iscrizione dei non soci a copertura delle spese assicurative.

Per informazioni https://www.fiabgrosseto.it/ e cell. 329.2157746.