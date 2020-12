“Ciao Italia”: concerto in streaming del Duo Equinox

Prosegue la kermesse dedicata al mondo della chitarra: il “Giannetti international guitar festival“, promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione Live Art continua con il concerto in streaming “Ciao, Italia” dell’Equinox Duo.

L’evento verrà trasmesso domenica 13 dicembre, alle 21: sarà possibile accedervi direttamente dalla pagina Facebook del festival, al link https://www.facebook.com/giannettiguitarfestival, dove il post con il link sarà collocato in alto e in evidenza. Sarà possibile partecipare 30 minuti prima e scrivere commenti nella chat dedicata. Per chi non avesse Facebook, è possibile mandare un messaggio anche su WhatsApp al numero 338.7867627 per avere una modalità alternativa di accesso.

L’Equinox Duo è composto da Giovanni Lanzini al clarinetto e da Fabio Montomoli alla chitarra.

Il concerto

Un saluto dall’Italia, una cartolina musicale fiorita e colorata scritta in bella calligrafia, un po’ retrò se vogliamo, ma di quelle che fa piacere ricevere e che inteneriscono il cuore. Soprattutto a coloro che dall’Italia sono oramai lontani da un po’ troppo tempo. Questa in sostanza è stata l’idea che ha mosso questo progetto musicale, nato inizialmente per portare gli “highlights musicali” del nostro Bel Paese in giro per il mondo, ma che, allo stesso tempo, si ascolta sempre volentieri anche in casa nostra. Quanto di più bello e rappresentativo della musica italiana (dalle arie d’opera di Puccini alle canzoni napoletane, dal celebre Carnevale di Venezia alla preziosa Sonata concertata di Paganini) è inserito in una scaletta gustosa ma non ridondante, dove la complicità fra le melodie cantabili e i virtuosismi del clarinetto e i raffinati e teneri contrappunti della chitarra gioca il ruolo di proporre le melodie più conosciute in una veste insolita ed estremamente elegante e coinvolgente.

Il programma

Niccolò Paganini

Sonata concertata

Allegro spiritoso, Adagio assai espressivo, Rondò

Canzoni napoletano

Anonimo

Fenesta ca’ lucive

Vincenzo D’Annibale

O paese d”o sole

Salvatore Cardillo

Core ‘ngrato

Luigi Denza

Funicoli’ funicola’

Giacomo Puccini

O mio babbino caro

Quando me ‘n vo

Nessun dorma

Lanzini / Montomoli

Il Carnevale di Venezia

Introduzione, tema, variazioni e finale