Verso le amministrative, Rispoli: “Servono più attenzioni per il mondo degli animali”

“La nostra proposta è quella di un miglioramento generale dei servizi rivolti al mondo degli animali e dei loro proprietari, accompagnato da una campagna di sensibilizzazione e di informazione sui problemi di questo settore, così sentito e in continua crescita”.

A dichiararlo è Christian Rispoli, della lista “Insieme per Grosseto”, a sostegno del candidato sindaco Emanuele Perugini, che intende aiutare la grande famiglia dei pelosi della cittadina maremmana.

“Scendendo in alcuni esempi che vorremmo portare avanti – spiega Rispoli –, al primo posto c’è sicuramente una campagna per incentivare l’affidamento e l’adozione degli animali da compagnia con una presenza dell’amministrazione maggiore rispetto ad ora, sia nel canile che nel gattile; sarebbe inoltre auspicabile per quest’ultimo l’individuazione di nuove aree o l’ampliamento di quello attualmente in uso. Credo che ad oggi si debba rivolgere l’attenzione al nostro canile cittadino, il quale ritengo possa e debba essere migliorato per garantire un servizio migliore, sia per gli ospiti che per quanto riguarda le persone che vogliono adottare un cane”.

“La mia attività di volontariato legata ai nostri ‘amici pelosi’ in questi anni mi ha permesso un confronto costruttivo con associazioni e cittadini, permettendomi di fatto di individuare piccoli ed importanti progetti che, valutati i costi che questi comporteranno per la collettività, sarà mio proposito portare in fondo – conclude Rispoli -. Come ad esempio attivare un numero verde attivo 24 ore su 24 per le segnalazioni, rivedere il contratto in essere con il canile per attivare orari e attività migliorative, convenzioni e collaborazione più stretta con studi veterinari e la pubblica amministrazione, il Comune come legante tra le associazioni di volontari ed inoltre ad una campagna educativa per i nostri bambini e gli animali negli asili del territorio. Per misurare la grandezza di una civiltà basta guardare come fa vivere i più fragili ed è mia ferma convinzione che Grosseto debba essere un esempio ed è questo il mio proponimento. Inoltre, vogliamo aggiungere che Insieme per Grosseto ed il Polo civico per Grosseto, hanno aderito al progetto proposto dalla Lega nazionale per la difesa del cane, sezione di Grosseto“.