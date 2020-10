Massa Marittima: chiuso per alcuni giorni l’ufficio postale in piazzale Mazzini

L’ufficio postale in piazzale Mazzini 1, a Massa Marittima, rimarrà temporaneamente chiuso al pubblico da martedì 6 a sabato 10 ottobre.

Lo ha comunicato, con una lettera al sindaco Marcello Giuntini, la direzione provinciale di Poste Italiane. I motivi della chiusura sono da imputare ad una serie di lavori infrastrutturali nei locali che ospitano l’ufficio.

Durante tutto il periodo di chiusura i cittadini potranno però rivolgersi ad un ufficio postale mobile, che sarà posizionato sempre in piazzale Mazzini vicino l’attuale edificio e dove saranno garantiti tutti i servizi.

Le giornate e gli orari di erogazione dell’ufficio mobile rimarranno identici a quelli attuali: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Poste Italiane conta di riaprire l’ufficio lunedì 12 ottobre salvo imprevisti di cui “si darà tempestiva comunicazione”, sottolineano dalla direzione provinciale.

Anche in questa occasione il sindaco Marcello Giuntini ha voluto sollecitare per l’ennesima volta Poste Italiane per il ritorno alla normalità degli uffici postali anche nelle frazioni. Infatti, a Valpiana e Prata gli sportelli sono aperti solo tre giorni alla settimana contro i sei giorni prima dell’emergenza Covid.