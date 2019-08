Ponte di Ferragosto: variazioni e chiusure di alcuni uffici e servizi della Asl

Venerdì 16 agosto alcuni uffici e servizi della Asl su Grosseto modificheranno i loro orari di attività.

Nella sede di Villa Pizzetti saranno chiusi gli uffici amministrativi, la Medicina legale e il Dipartimento della prevenzione che comunque erogherà i servizi minimi essenziali previsti per la pronta disponibilità, quali vigilanza e controllo e urgenze; per tale giornata restano invece garantite le attività di sanità pubblica veterinaria di ispezione già programmate. Nessuna variazione per il Dipartimento di salute mentale, sempre al Pizzetti.

Il servizio informativo al numero verde 800.613311 non sarà operativo, ma resterà aperto al pubblico l’Urp – Ufficio relazioni con il pubblico presso l’ospedale Misericordia di Grosseto.