Il maltempo crea una voragine: chiusa la strada provinciale

A causa del maltempo, sul manto stradale della strada provinciale 101 si è aperta una voragine, adiacente al ponte sul torrente Elsa, nel comune di Manciano.

È stata quindi chiusa, per valutazioni tecniche e in via del tutto precauzionale, la strada provinciale 101 che collega la località Sgrillozzo con Vallerana. Per questo motivo sarà inviato un messaggio di Alert System a tutti i cittadini per informali della chiusura della strada.

Nella giornata di domani, mercoledì 9 dicembre, saranno fatti i sopralluoghi per la valutazione dell’entità del problema.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia di Grosseto, i Carabinieri, la squadra della Protezione civile Misericordia di Manciano e i Vigili del Fuoco.

Il sindaco Mirco Morini è stato in contatto con il consigliere delegato alla Protezione Civile del Comune di Manciano, Luca Giorgi, le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e la Provincia per la valutazione dell’entità del problema.

La Provincia di Grosseto ha ritenuto di chiudere la strada per motivi di sicurezza e in attesa di perizie tecniche che verranno effettuate nei prossimi giorni. Per chi si sposta, seguire le indicazioni stradali provvisorie, installate dalla Provincia.