Incidente sulla Castiglionese: carico di un camion invade carreggiata, strada chiusa

Nella giornata di oggi, un incidente avvenuto in via Castiglionese, all’altezza del Centro Militare Veterinario (Cemivet), ha visto coinvolto un mezzo pesante, con conseguente sversamento del carico sulla carreggiata. Sono immediatamente giunti sul posto i mezzi di soccorso e gli agenti della Polizia Municipale di Grosseto, impegnati in queste ore nelle attività di ripristino della sede stradale.

La Castiglionese, in corrispondenza del luogo dell’incidente, è chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia: coloro che si dirigono verso Castiglione della Pescaia dovranno necessariamente deviare in direzione dell’aeroporto, mentre chi viaggia in direzione di Grosseto viene indirizzato sulla strada di Barbaruta.

La strada rimarrà chiusa sino al termine delle operazioni di ripristino da parte della Polizia Municipale.