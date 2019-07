Confconsumatori, chiusura estiva dello sportello: attivo un numero per le emergenze

La sede di via della Prefettura 3 di Confconsumatori, a Grosseto, resterà chiusa durante il mese di agosto.

Tuttavia, considerate le particolari emergenze turistiche che possono verificarsi in questo periodo, fino al 9 agosto resterà attivo, la mattina, il numero per le emergenze: è possibile chiamare il numero 328.7958074. Il numero sarà attivo anche dal 26 agosto al 31 agosto.

In via eccezionale la sede resterà comunque aperta martedì 6 agosto, dalle 10 alle 12, e martedì 27 agosto, dalle 10 alle 12, per chi fisserà un appuntamento chiamando il numero 328.7958074.