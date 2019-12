Acquedotto del Fiora, il 24 e il 31 dicembre sportelli e call center anticipano la chiusura

Acquedotto del Fiora, per la vigilia di Natale e per San Silvestro gli sportelli e il call center anticipano la chiusura.

Nelle giornate di martedì 24 e martedì 31 dicembre gli sportelli, situati in via Lamarmora 18 a Follonica e in via Trento 3 a Grosseto, termineranno l’attività alle 13, così come il call center dedicato ai servizi commerciali disponibile al numero verde gratuito 800.887755 per chi chiama da rete fissa oppure al 199.114407 per chi chiama da telefono cellulare, con costi a carico del chiamante.

Lo sportello di Grosseto sarà quindi aperto dalle 8.30 alle 13, quello di Follonica dalle 9 alle 13 e il call center commerciale dalle 9 alle 13.

Nessuna variazione invece per il numero verde dedicato al pronto intervento, 800.356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.

Attivo anche, 24 ore su 24, lo sportello online MyFiora, a cui si accede dal sito www.fiora.it cliccando su “Myfiora sportello online”; è anche possibile scaricare gratuitamente la app “MyFiora”, disponibile per iOS e Android, per effettuare tutte le operazione comodamente dal proprio smartphone.