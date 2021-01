Maltempo e Ombrone: situazione verso la normalità, chiuso il servizio di piena

Sta tornando alla normalità la situazione legata al maltempo in Maremma, ma il monitoraggio del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud prosegue.

La decisione più importante riguarda il fiume Ombrone: questa mattina il Genio Civile ha chiuso il servizio di piena, segno che il livello delle acque non desta più preoccupazione. Nella serata di domenica il fiume aveva raggiunto il livello di 4,70 metri all’idrometro del Berrettino (comunque ancora all’interno dell’alveo), anche a causa di condizioni marine non favorevoli. Il cambiamento delle condizioni meteo ha poi portato a una rapida decrescita, tanto che il livello al Berrettino in poche ore ha raggiunto 1,30 metri.

Continua comunque per il Consorzio di Bonifica la ricognizione su tutti i corsi d’acqua, iniziata già nelle prime ore di Capodanno: il monitoraggio non evidenzia criticità.

Foto di archivio