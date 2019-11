Allerta meteo e maltempo: scuole chiuse in Maremma. Ecco dove

Oltre ai Comuni di Grosseto e Magliano in Toscana, anche altre amministrazioni comunali hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, lunedì 18 settembre, a causa dell’allerta rossa per maltempo prevista in Maremma.

Manciano

Il Comune avvisa la cittadinanza che, a seguito dei recenti eventi alluvionali e del diffuso stato emergenziale del territorio, nella giornata di lunedì 18 novembre le scuole di ogni ordine e grado del comune di Manciano rimarranno chiuse.

Orbetello

Anche il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha firmato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.

Monte Argentario

Vista la comunicazione di allerta meteo pervenuta dalla Protezione civile della Regione Toscana, che prevede per la giornata di domani, lunedì 18 novembre, allerta di criticità arancione, il sindaco di Monte Argentario, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole del Promontorio. Pertanto domani tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, presenti sul territorio comunale resteranno chiuse.

Scarlino

Il sindaco Francesca Travison ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Scarlino per lunedì 18 novembre, a causa dell’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione civile regionale.

Campagnatico

Il sindaco Luca Grisanti ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Campagnatico per lunedì 18 novembre, a causa dell’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione civile regionale.