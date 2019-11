Allerta meteo, scuole chiuse in Maremma: ecco dove

In seguito all‘allerta meteo arancione diramata dalla Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana per domani, venerdì 15 novembre, alcuni Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Grosseto

Il sindaco di Grosseto ha ordinato la chiusura delle scuole situate sul territorio del Comune di Grosseto a causa dell’allerta meteo di criticità arancione emessa dalla Regione Toscana dalla mezzanotte di oggi e valevole fino alle 18 di domani, venerdì 15 novembre. Pertanto le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse nella giornata di domani, venerdì 15 novembre. Chiusi anche i cimiteri ed i parchi pubblici.

Orbetello

Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, sta per firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a causa dell’arrivo del maltempo.

Manciano

Anche a Manciano, il sindaco Mirco Morini ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’allerta meteo arancione diramata dalla Regione.

Magliano

Vista l’allerta meteo arancione annunciata per la giornata di domani (venerdì 15 novembre), il sindaco di Magliano Diego Cinelli ha disposto che tutte le scuole del territorio comunale restino chiuse.

Notizia in aggiornamento