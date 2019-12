A causa dell’allerta meteo emanata dalla Regione Toscana, il Commissario prefettizio ha disposto, in via precauzionale, la chiusura con effetto immediato e per tutta la giornata di domani, sabato 21 dicembre, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dei parchi pubblici e del cimitero comunale, presenti nel territorio del Comune di Follonica.