Problemi sulla rete fognaria: il Comune chiude la scuola dell’infanzia

Il sindaco di Manciano, Mirco Morini, ha firmato un’ordinanza sulla chiusura della scuola dell’infanzia di Poggio Murella da oggi, martedì 10, a domenica 15 novembre, salvo nuove disposizioni.

La chiusura è risultata necessaria per risolvere un problema sopraggiunto ieri a causa dell’occlusione degli scarichi delle acque nere nei servizi igienici della scuola materna. Tale evento, del tutto imprevedibile, ha comportato l’immediata chiusura della scuola al fine di tutelare la salute e l’igiene dei bambini che la frequentano e del personale addetto. La dirigente scolastica Anna Maria Carbone ha provveduto a comunicare la chiusura delle scuole alle famiglie.

“Il Comune di Manciano – spiega il sindaco – si scusa con le famiglie e con i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Poggio Murella per il disagio sopraggiunto e imprevedibile, in un momento già così complicato per la nostra comunità. Proprio per questo, tempestivamente, già da questa mattina, ci attiveremo per risolvere il problema così da poter quanto prima, riaprire la scuola”.