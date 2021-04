Escrementi e scarti di lavorazione non smaltiti: i Nas fanno chiudere un salumificio

Precarie condizioni igienico sanitarie, sporco diffuso, scarti di lavorazione non correttamente smaltiti, presenza di escrementi di roditore sul pavimento e a ridosso di scaffalature e attrezzature: questa la situazione che hanno trovato i Carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno in occasione di un’ispezione ad un salumificio con sede nella zona dell’Amiata, in provincia di Grosseto.

I militari, a seguito dell’ispezione, hanno elevato le previste sanzioni per l’inosservanza delle varie prescrizioni in materia igienico sanitaria e per l’omessa applicazione delle procedure di autocontrollo.

I Carabinieri del Nas hanno inoltre attivato personale della Azienda sanitaria Usl competente, che ha disposto l’immediata chiusura del locale e la sospensione dell’attività del salumificio. Il valore del locale è stato stimato in circa 1 milione di euro.

I Carabinieri hanno infine disposto il “blocco sanitario” di tutti i prodotti – oltre 200 chili di carne lavorata – presenti in magazzino, pronti per la vendita, ma che non potranno essere movimentati dall’azienda in ordine alle carenze rilevate.