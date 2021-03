Emergenza Covid: chiusi i parchi pubblici, i parcheggi delle Costiere e il municipio

Da lunedì 15 marzo il Comune di Scarlino è in zona rossa: entrano dunque in vigore su tutto il territorio comunale le norme previste dal Dpcm del 2 marzo 2021.

Il sindaco Francesca Travison, inoltre, ha firmato un’ordinanza per disporre la chiusura dei parchi pubblici e dei parcheggi nella zona delle Costiere (fatta eccezione per lo spazio di fronte al porto turistico del Puntone).

«Abbiamo deciso di vietare l’accesso ai parchi e ai parcheggi sulla costa per limitare al massimo la possibilità di assembramenti – spiega il sindaco –: sarà una settimana fondamentale per riuscire a ridurre il numero dei contagi quindi serve la collaborazione di tutti i cittadini. Ho firmato inoltre un’ordinanza per sospendere, questa settimana, il divieto di sosta previsto a Scarlino Scalo il lunedì per permettere la pulizia delle strade. Sarà possibile lasciare l’auto in sosta senza dover uscire di casa per spostarla».

Anche gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico, fatta eccezione per i servizi essenziali che saranno garantiti su appuntamento.