Continuano i lavori a Palazzo Mariotti: possibili chiusure al traffico in piazza Garibaldi

Continuano i lavori al tetto di Palazzo Mariotti nel centro abitato capoluogo di Scarlino.

Per permettere l’accesso dei mezzi pesanti in piazza Garibaldi, nei prossimi giorni la zona verrà chiusa al traffico in alcuni momenti della giornata. La Green service edilizia, che si occupa dei lavori, sta sostituendo la copertura dell’edificio: l’intervento dovrebbe terminare a primavera.

«L’opera sta andando avanti secondo il programma – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luciano Giulianelli –: ci scusiamo con i cittadini per il disagio, ma nei prossimi giorni saremo costretti a chiudere la piazza nei momenti in cui è previsto l’arrivo dei mezzi pesanti. Nei pressi della zona verranno posizionati cartelli d’avviso: non abbiamo un calendario preciso perché la ditta lavora in base anche alle condizioni meteo».