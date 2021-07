Assembramenti e persone senza mascherina: chiusa discoteca, titolare multato

Nell’ambito dei servizi di controllo dei luoghi e dei locali della “movida” in provincia di Grosseto disposti dalla Prefettura, la Polizia amministrativa della Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la locale Polizia Municipale questa notte hanno disposto la chiusura immediata per tre giorni di una discoteca della costa.

Il provvedimento si è reso necessario perchè i gestori ed il servizio di sicurezza interno privato hanno consentito ad un numero elevato di persone, di gran lunga superiore alla capienza massima consentita, almeno 500 e molti dei quali giovanissimi, di accedere nel locale da ballo anche negli spazi non autorizzati, senza distanziamento, nè mascherine, in violazione alle restrizioni vigenti per i locali da ballo.

Gli inevitabili assembramenti sono stati registrati da riprese video fotografiche sia all’interno che all’esterno della struttura.

Pertanto, al titolare della discoteca, oltre alla chiusura immediata, è stata subito applicata la multa per violazione della normativa anticovid, e, dato che sono emersi comportamenti penalmente rilevanti (apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo o intrattenimento), nei suoi confronti sarà inviata comunicazione di notizia di reato alla locale Procura della Repubblica.

Infine, la posizione amministrativa, per la sussistenza delle misure di sicurezza per prevenire gravi incidenti ai clienti, sarà approfondita dagli uffici competenti per la revoca della licenza di Polizia.