Violazione delle norme anti covid: il Comune chiude un circolo

A seguito dell’operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato eseguita nei giorni scorsi, il Comune di Grosseto ha ricevuto la segnalazione delle violazioni riscontrate in un circolo di intrattenimento cittadino, già oggetto di disposizione di chiusura nello scorso mese di novembre.

“A seguito di quanto riscontrato in merito alle norme anti covid, anche di recente emanazione – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, insieme con l’assessore alle attività produttive Bruno Ceccherini e a quello alla sicurezza Riccardo Megale –, nella giornata di ieri i nostri uffici delle attività produttive hanno provveduto all’emissione di una disposizione dirigenziale di sospensione immediata e per complessivi quindici giorni dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soci nel circolo oggetto della attività delle Forze dell’Ordine. Il gestore è stato altresì avvertito nella disposizione medesima che, al perdurare di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, il degrado urbano e la tranquillità degli abitanti dell’area, tali da concretizzare l’abuso o un pericolo di abuso dell’autorizzazione, l’ufficio provvederà all’adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell’art. 10 del Tulps“.

“Ancora una volta – proseguono il sindaco e gli assessori – l’azione della Questura e della Guardia di Finanza, spesso congiuntamente con la nostra Polizia Municipale, è divenuta per noi strumento essenziale di controllo del territorio e tutela dei residenti, strumento a cui poter fare riferimento, attivando dal canto nostro, come già in due occasioni fatto per questo locale, ogni azione utile ad evitare il ripetersi di simili incresciose situazioni di illegalità. In un tessuto urbano che è fatto anche e soprattutto di imprenditori che correttamente agiscono nel rispetto delle norme, e della tutela della pubblica incolumità in questo perdurante momento di emergenza pandemica, siamo grati alle Forze dell’Ordine per i loro interventi che permettono ai nostri uffici un corretto monitoraggio degli eventi, e ai nostri cittadini di poter godere di momenti di intrattenimento e svago nella piena legalità”.