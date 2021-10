Pregiudicati, droga e risse: discoteca chiusa per dieci giorni

Dieci giorni di chiusura per un noto locale da ballo, il Caribe Latin Club, situato nell’immediata periferia di Grosseto, al centro commerciale Le Palme.

E’ quanto disposto dal Questore di Grosseto per il conosciuto locale, frequentato da persone dedite allo spaccio e al consumo di droga, oltre che al disturbo della quiete pubblica.

Il provvedimento del Questore si è reso necessario al termine di capillari servizi di controllo del territorio, messi in atto, nei giorni precedenti, dalla Squadra Volanti, con l’obiettivo di incrementare un’efficace azione di prevenzione e contrasto ai reati.

Durante le operazioni di controllo presso il locale, gli agenti hanno identificato diverse persone, molte con precedenti penali.

Non essendo la prima volta che i frequentatori del locale, alcuni dei quali pregiudicati, si sono resi protagonisti di gravi e ripetuti episodi di violenza (i primi risalgono al 2019), evidentemente considerando il locale e le sue vicinanze quale luogo naturale di aggregazione per compiere reti, il Questore ha emesso il provvedimento di sospensione dell’attività dell’esercizio commerciale per 10 giorni, con contestuale ed immediata chiusura dello stesso, al fine di evitare la ripetizione di atti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e dissuadere le persone indesiderate dal riunirsi e porre in essere condotte fuori dalle regole. Infatti, solo pochi giorni fa era stata rinvenuta della cocaina nel cestino del piazzale antistante il locale, evidentemente abbandonata all’arrivo delle pattuglie della Polizia.

Il provvedimento adottato era stato già applicato al medesimo titolare del locale nel dicembre 2019.

Per garantire la sicurezza ed il rispetto della normativa anticovid nei luoghi della movida, saranno intensificate le attività di controllo anche alla luce delle riaperture, seppur parziali, al pubblico dei locali di intrattenimento